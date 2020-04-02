السعودية اليوم / سويسرا تسجل 1128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة



زوريخ 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

سجلت سويسرا اليوم 1128 إصابة بفيروس

وقالت وكالة الصحة العامة في سويسرا إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع 54 حالة ليصل إلى 432 حالة وفاة.

// انتهى //

15:46ت م

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زوريخ 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسسجلت سويسرا اليوم 1128 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الحالات المصابة إلى 18267 حالة.وقالت وكالة الصحة العامة في سويسرا إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع 54 حالة ليصل إلى 432 حالة وفاة.// انتهى //15:46ت م0097

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