السعودية اليوم / جامعة الجوف تنظم 21 برنامجاً تدريباً عن بُعد لـ 1035 مستفيداً ومستفيدة



سكاكا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أكدت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف، استمرارها في تقديم البرامج التدريبية لأفراد المجتمع عن بُعد، بعد تنفيذ 21 برنامجاً تدريباً استفاد منه 1035 مواطناً ومواطنة خلال المدة الأخيرة من الفصل الجاري، فيما تعتزم تقديم 31 برنامجاً خلال الأيام القادمة.

وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم بن خليل العلي ، أن البرامج المنفذة تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات اتساقاً مع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للحد من انتشار فيروس

مضيفا أن عدد ساعات البرامج مختلفة تتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات لكل برنامج، أبرزها برنامج الحجوزات الإلكترونية وطريقة التعامل معها، وكيفية إعداد نموذج العمل التجاري، وتقنيات تطوير زراعة الزيتون بالمنطقة، والتجارة الإلكترونية، وإعداد رائد الأعمال الناجح، وطريقة التكيف مع الضغوط النفسية في بيئة العمل، وبرنامج تأثير الأجهزة الإلكترونية والإنترنت على الشباب وكيفية حمايتهم.

موضحا أن العمادة تعتزم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية من أهمها برنامج تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وإدارة الذات وفن قيادة الآخرين، والتلوث البيئي وأضراره، ومهارات التحفيز وإدارة فرق العمل، وفن التعامل مع مشكلات المراهقين، ودور المرأة التنموي في ظل رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة بالنفس والصحة النفسية، والمنهج القرآني والنبوي في إدارة الأزمات، والأنواع المختلفة للعدوى (للحامل والجنين).

داعيا جميع المواطنين والمقيمين الاستفادة من تلك البرامج من خلال التسجيل في نظام التدريب والبرامج المجتمعية لجامعة الجوف، والاطلاع على كامل التفاصيل للانضمام والمشاركة ، ويمكن استعراض البرامج التدريبية والمجتمعية من خلال الرابط: https://bit.ly/2O3TEN9

// انتهى //

15:20ت م

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سكاكا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأكدت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الجوف، استمرارها في تقديم البرامج التدريبية لأفراد المجتمع عن بُعد، بعد تنفيذ 21 برنامجاً تدريباً استفاد منه 1035 مواطناً ومواطنة خلال المدة الأخيرة من الفصل الجاري، فيما تعتزم تقديم 31 برنامجاً خلال الأيام القادمة.وأوضح المشرف على عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور إبراهيم بن خليل العلي ، أن البرامج المنفذة تأتي تعزيزاً لنشر ثقافة التدريب عن بُعد، والاستمرار في تقديمها في جميع المجالات اتساقاً مع الإجراءات التي اتخذتها الجامعة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن نوعية البرامج التدريبية المقدمة ساهمت في زيادة أعداد الملتحقين فيها.مضيفا أن عدد ساعات البرامج مختلفة تتراوح من ساعتين إلى أربع ساعات لكل برنامج، أبرزها برنامج الحجوزات الإلكترونية وطريقة التعامل معها، وكيفية إعداد نموذج العمل التجاري، وتقنيات تطوير زراعة الزيتون بالمنطقة، والتجارة الإلكترونية، وإعداد رائد الأعمال الناجح، وطريقة التكيف مع الضغوط النفسية في بيئة العمل، وبرنامج تأثير الأجهزة الإلكترونية والإنترنت على الشباب وكيفية حمايتهم.موضحا أن العمادة تعتزم تقديم مجموعة من البرامج التدريبية من أهمها برنامج تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وإدارة الذات وفن قيادة الآخرين، والتلوث البيئي وأضراره، ومهارات التحفيز وإدارة فرق العمل، وفن التعامل مع مشكلات المراهقين، ودور المرأة التنموي في ظل رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة بالنفس والصحة النفسية، والمنهج القرآني والنبوي في إدارة الأزمات، والأنواع المختلفة للعدوى (للحامل والجنين).داعيا جميع المواطنين والمقيمين الاستفادة من تلك البرامج من خلال التسجيل في نظام التدريب والبرامج المجتمعية لجامعة الجوف، والاطلاع على كامل التفاصيل للانضمام والمشاركة ، ويمكن استعراض البرامج التدريبية والمجتمعية من خلال الرابط: https://bit.ly/2O3TEN9// انتهى //15:20ت م0094

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.