شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 165 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

- تسجيل 64 حالة تعافي والإجمالي 328 حالة

- متحدث الداخلية: تطبيق التعليمات بحذافيرها على المخالفين لمنع التجول

- إحالة مجموعة من الأشخاص للنيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهم

كشف متحدث وزارة الصحة د محمد العبالي عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 163 حالة بسبب المخالطة، وإجمالي عدد الحالات المسجلة بكورونا 1885 حالة في المملكة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، لمتحدثي الصحة والداخلية.

Advertisements

وأكد تسجيل 5 وفيات جديدة ، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21 حالة ، موضحاً تسجيل 64 حالة تعافي ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 328 حالة ولله الحمد.

وأكد أن التباعد الاجتماعي يمثل فرصة أعلى لحماية الأفراد من كورونا ، وأكد على ضرورة اللجوء إلى المصادر الصحية الموثوقة.

وأضاف أن الوزارة أتاحت للجميع إمكانية الوصول إلى آخر الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في المملكة عبر الرابط: covid19.moh.gov.sa.

وأكد متحدث وزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب على قرار منع التجول في مكة والمدينة على مدى 24 ساعة ابتداءً من اليوم، وأنه يسمح في أضيق نطاق لسكان مكة والمدينة بقضاء الاحتياجات الضرورية فقط.

وأشار إلى إحالة مجموعة من الأشخاص للنيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحقهم، مؤكدا أن جميع المخالفات التي رصدت فردية والمجتمع في التزام عالي بتطبيق قرار منع التجول، مؤكدا على تطبيق التعليمات بحذافيرها على المخالفين لمنع التجول.