محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحضرون (عامل صالون حلاقة لمنزل أحدهم في مخالفة صريحة للتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية؛ للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وكانوا يتباهون بإحضارهم لعامل الصالون. مصادر: القبض على أشخاص تباهوا بإحضار حلاق لمنزل أحدهم بالرياض عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-02 علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحضرون (عامل صالون حلاقة لمنزل أحدهم في مخالفة صريحة للتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية؛ للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وكانوا يتباهون بإحضارهم لعامل الصالون. 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 04:04 PM Advertisements اخر تعديل 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 04:13 PM علمت "الخليج 365" أن الجهات الأمنية بالرياض قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحضرون (عامل صالون حلاقة لمنزل أحدهم في مخالفة صريحة للتعليمات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية؛ للحد من انتشار وتفشي فيروس "كورونا"، وكانوا يتباهون بإحضارهم لعامل الصالون. ، مصادر: القبض على أشخاص تباهوا بإحضار حلاق لمنزل أحدهم بالرياض ،

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