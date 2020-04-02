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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 02 أبريل 2020، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1885 حالة حتى الآن.
وكشف المتحدث عن تعافي 64 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 328 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 حالة.
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-02
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 02 أبريل 2020، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1885 حالة حتى الآن.
وكشف المتحدث عن تعافي 64 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 328 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 حالة.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
03:37 PM
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:13 PM
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 02 أبريل 2020، عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1885 حالة حتى الآن.
وكشف المتحدث عن تعافي 64 حالة من المصابين، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 328 حالة، كما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 21 حالة.
، "الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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