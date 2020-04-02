، العاملون بأندية الحي يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة ،

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جدد العديد من المعلمين والعاملات في أندية الحي بالكثير من مناطق المملكة مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل تعليق الأنشطة بالأندية نظرًا للوقاية من فايروس كورونا والمقدرة بثلاثة أشهر، نظير جهودهم خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف مشروع الأندية ويلبى التطلعات والطموحات وحاجتهم لها في ظل الظروف الراهنة .
حيث تلقت "الخليج 365" شكاوى عديد العاملين والعاملات بأندية الأحياء، أنهم وعدد كبير من زملائهم بكل مناطق المملكة، لم يتسلموا مستحقاتهم لثلاثة شهور قبل تعليق الأنشطة بالأندية كإجراء احترازي لمكافحة كورونا، وأن تأخير الرواتب شمل مديري الأندية والعاملين بها من مشرفين وعمال وهي المتبقية لهم من الشركة المشغلة خلال عمل الأندية في الشهور الماضية.
وأكدوا أن تأخر الميزانيات والرواتب سيؤثر سلبًا على العاملين والإدارة في تلك الأندية في القيام بعملها بعد انتهاء تعليق الأنشطة، وان صرف رواتبهم المتأخرة يساعدهم على المتطلبات في ظل الأوضاع الراهنة وقرب شهر رمضان المبارك.أندية الحي مستحقاتهم المالية
العاملون بأندية الحي يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرةسعود الدعجاني الخليج 365 2020-04-02
جدد العديد من المعلمين والعاملات في أندية الحي بالكثير من مناطق المملكة مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل تعليق الأنشطة بالأندية نظرًا للوقاية من فايروس كورونا والمقدرة بثلاثة أشهر، نظير جهودهم خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف مشروع الأندية ويلبى التطلعات والطموحات وحاجتهم لها في ظل الظروف الراهنة .
حيث تلقت "الخليج 365" شكاوى عديد العاملين والعاملات بأندية الأحياء، أنهم وعدد كبير من زملائهم بكل مناطق المملكة، لم يتسلموا مستحقاتهم لثلاثة شهور قبل تعليق الأنشطة بالأندية كإجراء احترازي لمكافحة كورونا، وأن تأخير الرواتب شمل مديري الأندية والعاملين بها من مشرفين وعمال وهي المتبقية لهم من الشركة المشغلة خلال عمل الأندية في الشهور الماضية.
وأكدوا أن تأخر الميزانيات والرواتب سيؤثر سلبًا على العاملين والإدارة في تلك الأندية في القيام بعملها بعد انتهاء تعليق الأنشطة، وان صرف رواتبهم المتأخرة يساعدهم على المتطلبات في ظل الأوضاع الراهنة وقرب شهر رمضان المبارك.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
03:31 PM
لم يتسلموا ثلاثة أشهر قبل تعليق الأنشطة
جدد العديد من المعلمين والعاملات في أندية الحي بالكثير من مناطق المملكة مطالبهم بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة قبل تعليق الأنشطة بالأندية نظرًا للوقاية من فايروس كورونا والمقدرة بثلاثة أشهر، نظير جهودهم خلال الفترة الماضية لتحقيق أهداف مشروع الأندية ويلبى التطلعات والطموحات وحاجتهم لها في ظل الظروف الراهنة .
حيث تلقت "الخليج 365" شكاوى عديد العاملين والعاملات بأندية الأحياء، أنهم وعدد كبير من زملائهم بكل مناطق المملكة، لم يتسلموا مستحقاتهم لثلاثة شهور قبل تعليق الأنشطة بالأندية كإجراء احترازي لمكافحة كورونا، وأن تأخير الرواتب شمل مديري الأندية والعاملين بها من مشرفين وعمال وهي المتبقية لهم من الشركة المشغلة خلال عمل الأندية في الشهور الماضية.
وأكدوا أن تأخر الميزانيات والرواتب سيؤثر سلبًا على العاملين والإدارة في تلك الأندية في القيام بعملها بعد انتهاء تعليق الأنشطة، وان صرف رواتبهم المتأخرة يساعدهم على المتطلبات في ظل الأوضاع الراهنة وقرب شهر رمضان المبارك.
، العاملون بأندية الحي يطالبون بمستحقاتهم المالية المتأخرة ،
المصدر : الخليج 365
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