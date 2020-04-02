، اليمن.. المبعوث الأممي يعقد مناقشات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ،

- 1/2
- 2/2
يعقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وحول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.
وتهدف النقاشات، بحسب بيان صحفي صدر عن المكتب في العاصمة الأردنية عمان، إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19.
ووفق البيان، فإن المكتب يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة، كما يعقد المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، تلك المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.
وقال "غريفيث": أتمنى أن تنتهي المشاورات قريبًا لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه.
وبالتوازي مع تلك الجهود، يواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص جهوده للتواصل بشكل أوسع مع المجموعات والمجتمعات اليمنية المتنوعة للتشاور معهم حول سبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وللاستماع لآرائهم حول ما يمكن القيام به لدعم قدرة اليمن من أجل تفادي وتخفيف تفشي فيروس كوفيد-19.اليمن المبعوث الأممي فيروس كورونا الجديد
اليمن.. المبعوث الأممي يعقد مناقشات للتوصل إلى وقف لإطلاق الناروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-02
يعقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وحول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.
وتهدف النقاشات، بحسب بيان صحفي صدر عن المكتب في العاصمة الأردنية عمان، إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19.
ووفق البيان، فإن المكتب يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة، كما يعقد المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، تلك المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.
وقال "غريفيث": أتمنى أن تنتهي المشاورات قريبًا لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه.
وبالتوازي مع تلك الجهود، يواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص جهوده للتواصل بشكل أوسع مع المجموعات والمجتمعات اليمنية المتنوعة للتشاور معهم حول سبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وللاستماع لآرائهم حول ما يمكن القيام به لدعم قدرة اليمن من أجل تفادي وتخفيف تفشي فيروس كوفيد-19.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:09 PM
إضافة لعدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية لتخفيف معاناة الشعب
يعقد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، سلسلة من المناقشات الثنائية مع الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وحول عدد من الإجراءات الإنسانية والاقتصادية تهدف لتخفيف معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية لإنهاء الحرب بشكل شامل.
وتهدف النقاشات، بحسب بيان صحفي صدر عن المكتب في العاصمة الأردنية عمان، إلى تعزيز جهود مشتركة بين الأطراف لمواجهة خطر فيروس كوفيد-19.
ووفق البيان، فإن المكتب يتواصل مع الأطراف بشكل منتظم لمناقشة خطوات محددة، كما يعقد المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، تلك المناقشات الثنائية بشكل يومي بهدف الجمع بين الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.
وقال "غريفيث": أتمنى أن تنتهي المشاورات قريبًا لتحقيق توقعات ومطالب اليمنيين وما يستحقونه.
وبالتوازي مع تلك الجهود، يواصل مكتب المبعوث الأممي الخاص جهوده للتواصل بشكل أوسع مع المجموعات والمجتمعات اليمنية المتنوعة للتشاور معهم حول سبل استئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وللاستماع لآرائهم حول ما يمكن القيام به لدعم قدرة اليمن من أجل تفادي وتخفيف تفشي فيروس كوفيد-19.
، اليمن.. المبعوث الأممي يعقد مناقشات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. المبعوث الأممي يعقد مناقشات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.