شكرا لقرائتكم خبر عن 90 يومًا على انتهاء مهلة تصحيح المستوردين لبياناتهم الجمركية والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الجمارك السعودية أن المهلة المحددة لتصحيح البيانات الجمركية تنتهي بتاريخ 30 يونيو القادم، حيث دعت جميع المستهدفين من المستوردين إلى سرعة التقدم بطلب التصحيح وتفادي أي إجراءات أو عقوبات يتم اتخاذها في حال لم يتقدم المستورد.

وأضافت الجمارك أن هذه المبادرة هي بمثابة فرصة تقدمها لعملائها المستوردين ممن تستدعي بياناتهم الجمركية ضرورة التصحيح.

وأوضح مدير التدقيق اللاحق بالجمارك السعودية فيصل بن محمد العثيم، أن المبادرة تُتيح للمستوردين تقديم طلباتهم لتصحيح البيانات الجمركية وتأدية الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تستوفِ سابقًا بسبب عدم دقة المعلومات المقدمة في البيانات الجمركية والمتعلقة بالعناصر المميزة للبضاعة (القيمة أو المنشأ أو النوع)، أو بسبب وجود أحداث لاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم يصرح عنها للهيئة العامة للجمارك.

وبين أن المبادرة تُتيح للمستوردين تصحيح بياناتهم الجمركية طوعياً مع الاكتفاء باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون تطبيق العقوبات وذلك وفق شروط وإجراءات محددة، مبينًا أنه لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز التصحيح الذاتي للبيانات إذا جرى إصدار إشعار بالتدقيق اللاحق على صاحب العلاقة، أو في حال تم اكتشاف أخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب التصحيح.