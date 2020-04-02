شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إجراءات احترازية بمجمع طباعة المصحف الشريف في المدينة والان نبدء بالتفاصيل

اتخذت الأمانة العامة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إجراءات وقائية حفاظاً على سلامة العاملين فيه من عدوى فيروس كورونا. وتتم أعمال التعقيم والتنظيف في جميع الأقسام والوحدات التقنية والأجهزة ومرافق ومكونات المجمع بصفة دورية, تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ, وذلك ضمن التدابير الوقائية التي تطبقها الوزارة في جميع المنشآت والجهات التابعة لها.

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