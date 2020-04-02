شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" يودع 8.2 مليون ريال للمنشآت المستفيدة من دعم التوظيف والان نبدء بالتفاصيل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 8.2 ملايين ريال في الحسابات البنكية لـ 983 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر مارس للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهرًا، بمعدل %30 من الراتب الشهري للسنة الأولى، و %20للسنة الثانية، و%10 للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى%10 دعم إضافي، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير رئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملا فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.