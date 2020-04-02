، مركز الملك عبدالعزيز للحوار يطلق حملة "حوار افتراضي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتعرف عن بُعد على محطاته وإعلاء قيم الوسطية الاعتدال

أطلق معرض الحوار التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، حملة "حوار افتراضي"؛ وهي صفحة تفاعلية عن بعد تعكس محطات المعرض، ويمكن من خلالها الاطلاع على جوانب المعرض دون الحضور إلى مقر المركز.

يهدف المعرض من الجولة الافتراضية إلى الوصول للفئات المستهدفة لتستمر التوعية بقيم الحوار تحت شعار "حوار بلا جوار"؛ للتأكيد على أهمية الحوار في هذه الظروف التي تتطلب تباعداً اجتماعياً، بما لا يؤثر على النسيج المجتمعي من حيث الترابط والتواصل الجيد.

وتبدأ أولى جولات المعرض بمحطة لبنات الحوار التي تستعرض قيما ومعلومات أساسية يقوم عليها الحوار، وتحتوي على عرض لعدد من القيم بأساليب مختلفة، ثم سؤال للزوار عن تعريف الحوار الناجح وأهم ركائز الحوار، وتعرض الجولة فيديو لموقف تظهر فيه قيمة الثقة لإظهار أهميتها في استمرارية وقوة العلاقات.

كما يتم من خلال الصفحة استعراض معلومات عن لغة الجسد وما تمثله في عملية الحوار، ومعلومات عن علم التداني الذي يشير للمسافة بين الأشخاص حسب الموقف والعلاقة.

ويستمر المعرض بالجولات الافتراضية لتغطية مواضيع المعرض التي تعنى بالحوار وقيم الحوار المتمثلة في الوسطية الاعتدال والتسامح.

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حوار افتراضي