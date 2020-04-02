، مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6749.69 نقطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال لأكثر من 262 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 180.30 نقطة ليقفل عند مستوى 6749.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 222 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 153 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: بترو رابغ، ساب، المجموعة السعودية، سابك، والعربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: المواساة، الواحة، معدنية، تبوك الزراعية، ودله الصحية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و2.74%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، كيان السعودية، أرامكو السعودية، دار الأركان، وسيرا هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الراجحي، الإنماء، سابك، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 310.50 نقطة ليقفل عند مستوى 5936.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 458 ألف سهم تقاسمتها 976 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة