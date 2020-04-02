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يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إلغاء بطولة السوبر الأوروبي لهذا الموسم الرياضي 2020، والتي كان من المقرر إقامتها ببين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الخميس، أن مسؤولي "اليويفا" يفكرون في اتخاذ هذا القرار المفاجئ، بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد في عدد كبير من بلدان أوروبا.
وأبلغ مديرو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رؤساء الاتحاد المحلية برغبته في عودة دوري أبطال أوروبا خلال شهري يوليو وأغسطس، لكن دون تحديد موعد رسمي للبطولة.الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطولة السوبر الأوروبي فيروس كورونا الجديد
الاتحاد الأوروبي يفكر في اتخاذ القرار المفاجئ.. إلغاء بطولة السوبرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-02
يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إلغاء بطولة السوبر الأوروبي لهذا الموسم الرياضي 2020، والتي كان من المقرر إقامتها ببين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الخميس، أن مسؤولي "اليويفا" يفكرون في اتخاذ هذا القرار المفاجئ، بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد في عدد كبير من بلدان أوروبا.
وأبلغ مديرو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رؤساء الاتحاد المحلية برغبته في عودة دوري أبطال أوروبا خلال شهري يوليو وأغسطس، لكن دون تحديد موعد رسمي للبطولة.
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
02:13 PM
رغم مقترح عودتها في وقت لاحق من العام الجاري 2020
يسعى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إلغاء بطولة السوبر الأوروبي لهذا الموسم الرياضي 2020، والتي كان من المقرر إقامتها ببين بطلي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الخميس، أن مسؤولي "اليويفا" يفكرون في اتخاذ هذا القرار المفاجئ، بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد في عدد كبير من بلدان أوروبا.
وأبلغ مديرو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رؤساء الاتحاد المحلية برغبته في عودة دوري أبطال أوروبا خلال شهري يوليو وأغسطس، لكن دون تحديد موعد رسمي للبطولة.
، الاتحاد الأوروبي يفكر في اتخاذ القرار المفاجئ.. إلغاء بطولة السوبر ،
المصدر : الخليج 365
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