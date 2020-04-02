شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سعودي مريض بالسرطان في نيوريورك يناشد بمساعدته على العودة للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

ناشد مواطن مصاب بمرض سرطان الدم الحاد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهما الله بالتدخل بعد رفض مدينة الملك عبد الله بمكة حجز سرير له لكي يتمكن من إتمام إجراءات العودة بعد توصية الأطباء في نيويروك نظراً للظروف الحالية من تفشي الوباء هناك .

ووجه المواطن" محمد أحمد ناجي الزهراني " استغاثة للمسؤولين بالمملكة ووزارة الصحة ، موضحاً أن المستشفي في نيوريورك قررت إخراجه بسبب تفشي الوباء وتم مخاطبة مدينة الملك عبد الله بمكة رسمياً لإستقباله .

Advertisements

وأضاف أن مصيره الآن أصبح معلقاً بعد رفض استقباله ، مناشداً بمساعدته على عودته لأرض الوطن ، ومعرباً عن ثقته في ما تبذله المملكة من جهود لحماية مواطنيها .