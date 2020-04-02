شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. على الهزاني: تعلمت لغة الإشارة وأنا في العاشرة من عمري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى مترجم الإشارة على الهزاني الذي يظهر دائما برفقة المتحدثين الرسميين في المؤتمر الصحفي الخاص اليومي الخاص بمستجدات الوباء عن كيف تعلم لغة الإشارة وعن بدايته في التيلفزيون الرسمي.

وقال الهزاني أنه تعلم هذه اللغة منذ كان عمره 10 سنوات، من خلال 5 أصدقاء كانوا يسكنون في الحي الذي كان يعيش فيه، متابعا بأنه حاصل على بكالوريوس تربية خاصة وعين محاضراً بجامعة الأمير سطام في قسم التربية الخاصة، وانتقل بعد ذلك للعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون

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وتابع بأن ظهوره على شاشة التلفزيون للحديث بلغة الإشارة جاء بعد تشجيع من فئة الصم أنفسهم، مبيناً أن إتقانه لغة الإشارة بهذا الشكل الاحترافي أتى بعد خبرة طويلة في التعامل مع هذه الفئة.