شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاجون مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت الجمارك من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون إلى المملكة، تم إخفائها في إرسالية أسقف مستعارة.
وأوضحت الجمارك أن الشحنة كانت مخبأة بطريقة فنية في تجاويف داخل الألواح، مشيرة إلى أنه تم القبض على مستقبلي هذه الكمية.
وأضافت أن عدد من تم ضبطهم كانوا أربعة أشخاص، وتم التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاجون مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.