شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إحباط محاولة تهريب حبوب كبتاجون مخبأة في إرسالية أسقف مستعارة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الجمارك من إحباط محاولة لتهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون إلى المملكة، تم إخفائها في إرسالية أسقف مستعارة.

وأوضحت الجمارك أن الشحنة كانت مخبأة بطريقة فنية في تجاويف داخل الألواح، مشيرة إلى أنه تم القبض على مستقبلي هذه الكمية.

وأضافت أن عدد من تم ضبطهم كانوا أربعة أشخاص، وتم التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .