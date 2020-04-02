شكرا لمتابعة خبر عن وحدة سكنية تُعيد البهجة لأسرة مكونة من 13 فردًا في جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):استلمت أسرة مكونة من 13 فردًا في محافظة العارضة بمنطقة جازان وحدة سكنية مكونة من دورين.
وعبرت الأسرة عن سعادتها بهذا الأمر، موجهة الشكر إلى جمعيتي البر بالعارضة وبنيان بالرياض على مساعدتهما لها في توفير هذه الوحدة السكنية.
من جهتها، أوضحت جمعية البر بمحافظة العارضة أن الأسرة كانت تعاني من ظروف معيشية صعبة الأمر الذى دفعها لمساعدتها بالتعاون مع جمعية بنيان في الرياض.
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