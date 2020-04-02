شكرا لمتابعة خبر عن اكتشاف حالات كورونا في معتقل "حميدان التركي" بالولايات المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):كشف نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة " حميدان التركي " اليوم الخميس تسجيل إصابات بالفيروس المستجد كوفيد 19 في سجنه الفدرالي .
وأكد "التركي " على عدم اتخاذ التدابير الوقائية مع نقل مساجين من ولاية نيويورك الموبؤة إلى المعتقل ، حيث تم اكتشاف حالة كورونا في أحد المساجين المنقولين .
كما حذرت صحف أمريكية من تردي الأوضاع داخل السجون الأمريكية بسبب ظهور أكثر من حالة إيجابية وسط مطالبات بالتدخل السريع لحماية المعتقلين والعاملين بالسجون وذويهم .
وكانت قضية المواطن حميدان التركي قد شغلت الرأي العام السعودي والعربي بعد اتهامه في قضية اعتداء على عاملته المنزلية عام 2011 ، وتم تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى 20 سنوات وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي .
كما يسعى السجين وعائلته ومحاميه إلى إقناع القضاء الأمريكي بإطلاق سراحه لرفض التهم الموجهة إليه ، أو ترحيله إلى المملكة كي يقضي باقي فترة العقوبة في السجون السعودية.
إقرأ أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف حالات كورونا في معتقل "حميدان التركي" بالولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.