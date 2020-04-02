شكرا لمتابعة خبر عن مناشدات بتأجيل إختبارات "الإنتساب" بجامعة الإمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثار إعلان جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لموعد اختبارات طلاب الإنتساب حالة من الإرتباك بعد صدور قرار بإنعقاد الإختبارات في 16 شعبان الجاري ثم تأجيلها لتاريخ 3 رمضان المقبل .

وناشد الطلاب إدارة الجامعة بتأجيل الإختبارات لما بعد شهر رمضان المبارك مراعاةً للظروف الحالية ، خاصةً وأن دراسة الإنتساب لا تعتمد على درجات أعمال السنة مما يتطلب مزيد من البحث والجهد لتحسين الدرجات النهائية .

كما كشفوا عن صعوبة الإختبار " أون لاين " نظراً لضعف خدمة الإنترنت في بعض القرى البعيدة ، مناشدين بتأجيل الإختبارات .