شكرا لمتابعة خبر عن مناشدات بتأجيل إختبارات "الإنتساب" بجامعة الإمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أثار إعلان جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لموعد اختبارات طلاب الإنتساب حالة من الإرتباك بعد صدور قرار بإنعقاد الإختبارات في 16 شعبان الجاري ثم تأجيلها لتاريخ 3 رمضان المقبل .
وناشد الطلاب إدارة الجامعة بتأجيل الإختبارات لما بعد شهر رمضان المبارك مراعاةً للظروف الحالية ، خاصةً وأن دراسة الإنتساب لا تعتمد على درجات أعمال السنة مما يتطلب مزيد من البحث والجهد لتحسين الدرجات النهائية .
كما كشفوا عن صعوبة الإختبار " أون لاين " نظراً لضعف خدمة الإنترنت في بعض القرى البعيدة ، مناشدين بتأجيل الإختبارات .
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