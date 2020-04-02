شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح قيمة الدعم لمستفيد يتقاضى 7 آلاف ريال ومتزوج ولديه بنتان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رد حساب الموطن على تساؤل بشأن مبلغ دعم سيتقاضاه، في حين راتبه 7 آلاف ريال ومتزوج ولديه بنتان بإن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ولحساب القيمة التقديرية اضغط الرابط التالي. هنا
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وتابع حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين " تويتر" بانه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، فيما تستمر عملية التسجيل للدفعة الجديدة عبر الرابط التالي هنا
وأوضح الحساب أن استيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
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