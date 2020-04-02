رد فعل كاشير سعودي تجاه مُقيم اكتشف فقدان محفظة أمواله خلال التسوق (فيديو)

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روى مُقيم سوداني موقفاً نبيلاً لموظف كاشير سعودي بأحد مراكز التسوق تجاهه، بعدما اكتشف فقدان محفظة النقود منه عندما أراد دفع قيمة مشترياته.

وقال المُقيم السوداني في مقطع فيديو متداول، إنه ذهب للتسوق مع زوجته وابنته في أحد المراكز التجارية، ثم فوجئ أثناء دفع حساب المشتريات بعدم وجود المحفظة في جيبه، ليسارع بالبحث عنها دون جدوى.

وأضاف أن موظف الكاشير وهو سعودي الجنسية بادر وتكفل بدفع حسابه قائلاً له “حسابك علي”، مشيراً إلى أنه عاد في اليوم التالي إلى مركز التسوق وحاول إعادة الأموال إلى الموظف لكنه رفض ذلك.



