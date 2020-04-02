تنبيهات الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على نجران.. وأتربة مثارة بالمدينة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.
وأوضحت أن الحالة تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
كما أصدرت الهيئة العامة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن استمراراً للرياح السطحية النشطة، والأتربة المثارة التي تؤثر في مدى الرؤية بالمدينة المنورة.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، مشيرة إلى أنها تستمر حتى السابعة مساءً.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الرياض، والشرقية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
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