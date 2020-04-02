نجل حميدان التركي يطلع «عاجل» على ملابسات وصول كورونا لسجن والده

كشف تركي حميدان التركي لـ"عاجل"، عن أن فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وصل داخل سجن والده الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، مرجعًا ذلك إلى عدم اتخاذ التدابير الوقائية وعدم توقف نقل المساجين من ولاية نيويورك والتي تمثل مركز انتشار الوباء في الولايات المتحدة.

وقال نجل حميدان التركي لـ«عاجل»: «إن فيروس ‫كورونا وصل إلى سجن والدي ‫حميدان التركي بسبب عدم اتخاذ التدابير الوقائية في سجنه الفيدرالي وعدم توقف نقل المساجين من ولاية نيويورك والتي تمثل مركز انتشار الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تم اكتشاف حالة كورونا في أحد المساجين المنقولين».

‏وثمن نجل حميدان التركي جهود سفارة خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية على متابعتها المباشرة وتواصلها السريع مع المساجين والاطمئنان عليهم منذ بداية انتشار وباء كورونا (كوفيد١٩)، وسعيها لإيجاد حلول لحمايتهم.

يشار إلى أن حميدان التركي، هو طالب دكتوراه سعودي مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة، ثم اعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنه «رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن».

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