أوضحت المديرية العامة للجوازات، الموقف من تأشيرة الخروج النهائي، خاصة بعد وقف الرحلات الجوية، وذكرت الجوازات عبر حساب خدمة المستفيدين بتويتر، أن من لديه تأشيرة خروج نهائي ندعوه «والخيار له» إلى إلغائها قبل انتهائها، حتى لا تطبق بحقه الغرامات المقررة نظامًا.
وأضافت الجوازات، أنه يسمح للمقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة المملكة بالسفر، حسب التعليمات المنظمة لذلك، طالما لديهم حجوزات، وفي حال إذا لم يجد حجزًا يلغي تأشيرة الخروج النهائي، علمًا بأنه تم تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، وفي حال صدور تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.
جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن من أن لديه عاملًا سودانيًّا تم إصدار خروج نهائي له، قبل أن يتم إغلاق الرحلات ولم تنتهي التأشيرة، فهل نصدر له التأشيرة مره أخرى أم يُكتفي بالتأشيرة الأولى ويفحص ويحجز رحلته؟
كانت هذه تفاصيل خبر مديرية الجوازات تحدد خيارين لأصحاب تأشيرة الخروج النهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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