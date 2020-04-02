السعودية اليوم / ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 110238 حالة



مدريد 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم ، عن ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بفيروس

وأضافت الوزارة ، أنه تم تسجيل 950 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات حاجز 10000 وفاة .

// انتهى //

13:52ت م

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مدريد 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم ، عن ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد إلى 110238 حالة.وأضافت الوزارة ، أنه تم تسجيل 950 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات حاجز 10000 وفاة .// انتهى //13:52ت م0071

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