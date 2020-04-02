السعودية اليوم / الصحة الماليزية تسجل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الماليزية اليوم ، 208 إصابة مؤكدة بفيروس

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا إلى 3116 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 50 حالة وفاة .

// انتهى //

13:33ت م

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كوالالمبور 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الماليزية اليوم ، 208 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، وخمسة حالات وفاة .وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في ماليزيا إلى 3116 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 50 حالة وفاة .// انتهى //13:33ت م0061

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