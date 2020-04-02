السعودية اليوم / ارتفاع الحالات المصابة في إندونيسيا بفيروس كورونا إلى 1790 إصابة



جاكرتا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم ، 113 إصابة مؤكدة بفيروس

وأكد المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو ، ارتفاع الحالات المصابة في إندونيسيا ليصل العدد الإجمالي إلى 1790 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 170 حالة وفاة ، وتماثلت 112 حالة للشفاء .

// انتهى //

13:01ت م

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جاكرتا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم ، 113 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، و 13 حالة وفاة .وأكد المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو ، ارتفاع الحالات المصابة في إندونيسيا ليصل العدد الإجمالي إلى 1790 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 170 حالة وفاة ، وتماثلت 112 حالة للشفاء .// انتهى //13:01ت م0056

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