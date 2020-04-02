السعودية اليوم / وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء تنفذ جولاتٍ تفتيشيةً



الأحساء 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

نفذ قسم الصحة والرقابة البيطرية بوحدة الهفوف التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء جولات تفتيشية كان خلالها ضبط المخالفات البيطرية على الصيدليات البيطرية .

وأوضح مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس إبراهيم الخليل أن هذه الجولات تأتي ضمن الجهود التي يبذلها المكتب في مراقبة ومتابعة الصيدليات البيطرية المنتشرة في المحافظة، على مدار السنة للتأكد من تماشيها مع الاشتراطات والضوابط المطلوب تنفيذها لمزاولة هذا النشاط .

وبين أنه يجري التأكد خلال جولات التفتيش من مدى صلاحية الأدوية البيطرية، وأن المواد المعروضة مسموح بها، وعدم وجود تلاعب في ملصق البيانات، وكذلك الوقوف على ظروف تخزين الأدوية المعروضة للبيع، ورخص مزاولة المهنة وفي حال عدم الالتزام بما سبق تُصدر المخالفات والغرامات المالية المناسبة على الصيدليات التي ضبطت مخالفة للأنظمة واللوائح.

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12:42ت م

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