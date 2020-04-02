شكرا لقرائتكم خبر عن "ديوان المظالم " يصدر مجموعتي الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية والان نبدء بالتفاصيل
وتحتوي هذا الإصدارات على مجموعة متنوعة من الأحكام الإدارية والتجارية، مصنفة بحسب موضوعات وأبواب الأحكام، وتضم في مجموعها (١٥) مجلدًا، منها (١٢) مجلدًا في القضاء الإداري، و ٣ مجلدات في الأحكام التجارية، بمجموع أحكامٍ بلغت (٩٢٩) حكمًا، وبمجموع صفحات تجاوز ٨ الآف صفحة.
يُشار إلى أن عموم الإصدارات من المدونات القضائية التي أصدرها ديوان المظالم، يمكن الاطلاع عليها والبحث النصي في محتوياتها من خلال بوابته الإلكترونية، حيث يمكن للمهتمين وأهل الاختصاص من البحث وفق محددات بحثية متطورة ودقيقة؛ لتيسير الحصول على المعلومة القضائية بأسرع الطرق الممكنة.
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