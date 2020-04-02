قرار مفاجئ من السودان بشأن استيراد السيارات

أصدر وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني، الأربعاء، قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات الصغيرة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد إذا لزم الأمر.

واستثنى القرار السيارات التي تم شحنها أو سيتم شحنها قبل يوم العاشر من أبريل/نيسان الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله بأن القرار يأتى بعد موافقة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك وبتوصية من هيئة شرطة الجمارك، وأنه سوف يتم وضع ضوابط جديدة للسيارات التى تدخل البلاد على ضوء قانون الاستثمار.

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وقال إنه لن يسمح بتخليص سيارات الإفراج المؤقت حتى لو كانت موديل السنة ابتداء من 15 أبريل/نيسان الجاري، على أن تتم معالجة السيارات التى بدأت إجراءاتها الجمركية لحظة إصدار القرار.

وأوضح أن السيارات التي دخلت البلاد خلال 15 شهراً الماضية حوالي 220 ألف سيارة مما يعادل استيراد 10 سنوات ماضية من العربات التي دخلت البلاد في الأحوال العادية.

ونبه بأن هناك أعداداً متزايدة بصورة متسارعة لدخول السيارات للبلاد، ما يشكل عبئاً إضافياً على السودان سواء في استهلاك الوقود أو الازدحام المروري أو ضغط على الطرق القومية والكباري وخلافه.

وقال وكيل وزارة الصناعة السودانية إن قرار وقف استيراد السيارات سيخضع إلى المراجعة بعد 6 أشهر من الآن.

