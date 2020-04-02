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بعد عزلهما.. أمانة العاصمة المقدسة تطهر حوش بكر والمسفلة وتعقم الشوارع داخلهما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامه لشؤون البلديات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي عزلت صحيا بمكة المكرمة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وبما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع. حيث عقمت وطهرت بلدية المسفلة الفرعية حي حوش بكر وحي المسفلة، من خلال إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف والغسيل والتعقيم، إلى جانب أجهزة التنظيف والتعقيم المحمولة على الأكتاف.



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