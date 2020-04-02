محمد بن مسعود - الدمام - شبّ بمبنى سكني بحي الضاحية.. المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى أخمد "مدني الدمام" حريقاً اندلع في صالة شقة بمبنى سكني بحي الضاحية، وتم إخلاء 17 شخصاً احترازياً. ووفق ما أعلنه الدفاع المدني اليوم، أسفر الحادث عن إصابة رجل وامرأة وطفلين، ووفاة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام بعد نقله للمستشفى.الدفاع المدني الدمام إصابة 4 ووفاة طفل في حريق شقة بالدمام.. و"المدني" يخلي 17 شخصاً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-02 أخمد "مدني الدمام" حريقاً اندلع في صالة شقة بمبنى سكني بحي الضاحية، وتم إخلاء 17 شخصاً احترازياً. ووفق ما أعلنه الدفاع المدني اليوم، أسفر الحادث عن إصابة رجل وامرأة وطفلين، ووفاة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام بعد نقله للمستشفى. Advertisements 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 12:35 PM شبّ بمبنى سكني بحي الضاحية.. المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى شبّ بمبنى سكني بحي الضاحية.. المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى أخمد "مدني الدمام" حريقاً اندلع في صالة شقة بمبنى سكني بحي الضاحية، وتم إخلاء 17 شخصاً احترازياً. ووفق ما أعلنه الدفاع المدني اليوم، أسفر الحادث عن إصابة رجل وامرأة وطفلين، ووفاة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام بعد نقله للمستشفى. ، إصابة 4 ووفاة طفل في حريق شقة بالدمام.. و"المدني" يخلي 17 شخصاً ،

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