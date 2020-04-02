محمد بن مسعود - الدمام - عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة للحضور خصص مجمع إرادة والصحة النفسية - خدمات إرادة بجدة "الأمل سابقاً" رقماً هاتفياً لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى المراجعين بشكل سريع من خلال توفير عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة إلى دخول العيادات على الأرقام التالية (0126544293 – 0126542962 تحويلة 1701). ويعمل الخط الهاتفي خلال أيام الدوام الرسمية للاستشارات والتنسيق المسبق؛ لتحديد أعراض واحتياجات المرضى قبل وصولهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بشكل سريع عبر المنفذ الخارجي للصيدلية الخارجية بالمجمع. ويأتي تنفيذ هذه الخدمة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19) والتوجيهات التي تنصح بالتباعد الاجتماعي والبقاء الاحترازي في المنازل وعدم الخروج إلا في الأوقات المحددة.مجمع إرادة والصحة النفسية جدة "إرادة جدة" يخصص خطاً هاتفياً لتقديم الخدمة العلاجية السريعة للمراجعين‎ صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-02 خصص مجمع إرادة والصحة النفسية - خدمات إرادة بجدة "الأمل سابقاً" رقماً هاتفياً لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى المراجعين بشكل سريع من خلال توفير عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة إلى دخول العيادات على الأرقام التالية (0126544293 – 0126542962 تحويلة 1701). ويعمل الخط الهاتفي خلال أيام الدوام الرسمية للاستشارات والتنسيق المسبق؛ لتحديد أعراض واحتياجات المرضى قبل وصولهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بشكل سريع عبر المنفذ الخارجي للصيدلية الخارجية بالمجمع. ويأتي تنفيذ هذه الخدمة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19) والتوجيهات التي تنصح بالتباعد الاجتماعي والبقاء الاحترازي في المنازل وعدم الخروج إلا في الأوقات المحددة. Advertisements 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 12:18 PM عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة للحضور عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة للحضور خصص مجمع إرادة والصحة النفسية - خدمات إرادة بجدة "الأمل سابقاً" رقماً هاتفياً لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى المراجعين بشكل سريع من خلال توفير عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة إلى دخول العيادات على الأرقام التالية (0126544293 – 0126542962 تحويلة 1701). ويعمل الخط الهاتفي خلال أيام الدوام الرسمية للاستشارات والتنسيق المسبق؛ لتحديد أعراض واحتياجات المرضى قبل وصولهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بشكل سريع عبر المنفذ الخارجي للصيدلية الخارجية بالمجمع. ويأتي تنفيذ هذه الخدمة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد-19) والتوجيهات التي تنصح بالتباعد الاجتماعي والبقاء الاحترازي في المنازل وعدم الخروج إلا في الأوقات المحددة. ، "إرادة جدة" يخصص خطاً هاتفياً لتقديم الخدمة العلاجية السريعة للمراجعين‎ ،

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