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شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الرسالة المنسوبة للجوازات عن ترحيل الوافدين على نفقة الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نفت مصادر صحة الرسالة المنسوبة لـ "الجوازات " والتي تزعم ترحيل المقيمين بالمملكة حال طالت الأزمة الحالية التي تعم بلدان العالم .
وأكدت أن هذه الرسالة مفبركة ولا تنتمي لأي مصدر رسمي ، وأن القرار الساري فقط هو ما صدر رسمياً بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً ، وتعليق الرحلات لعدة دول .
وكانت الأنباء قد ترددت حول هذا الأمر بعد انتشار الرسالة والتي تتضمن الترحيل على نفقة الدولة على غير الحقيقية .
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