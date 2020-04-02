شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة الرسالة المنسوبة للجوازات عن ترحيل الوافدين على نفقة الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نفت مصادر صحة الرسالة المنسوبة لـ "الجوازات " والتي تزعم ترحيل المقيمين بالمملكة حال طالت الأزمة الحالية التي تعم بلدان العالم .

وأكدت أن هذه الرسالة مفبركة ولا تنتمي لأي مصدر رسمي ، وأن القرار الساري فقط هو ما صدر رسمياً بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً ، وتعليق الرحلات لعدة دول .

وكانت الأنباء قد ترددت حول هذا الأمر بعد انتشار الرسالة والتي تتضمن الترحيل على نفقة الدولة على غير الحقيقية .