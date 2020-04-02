التجمع الصحي بمكة يُطلق خدمة "الصيدلية القريبة" لتسهيل الحصول على الدواء

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أطلق التجمع الصحي في مكة المكرمة خدمة جديدة لتغيير موقع استلام الأدوية الدورية ، تحت مسمى "الصيدلية القريبة"، وذلك حرصاً من التجمع على تطوير وتجويد خدماته وتسهيلاً لمراجعي الصيدليات. أطلق التجمع الصحي في مكة المكرمة خدمة جديدة لتغيير موقع استلام الأدوية الدورية ، تحت مسمى "الصيدلية القريبة"، وذلك حرصاً من التجمع على تطوير وتجويد خدماته وتسهيلاً لمراجعي الصيدليات. وبدأ تطبيق هذه الخدمة اعتبارا من الأول من شهر شعبان الجاري، وتقوم آلية الاستفادة من الخدمة الجديدة على تلقي المراجع رسالة نصية على هاتفه الجوال من صيدلية المستشفى قبل الموعد المحدد لصرف العلاج، وتشمل الرسالة معلومات عن الوقت والموقع المحدد لاستلام العلاج من قبل مركز الرعاية الصحية الأولية.

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