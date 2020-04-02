شكرا لمتابعة خبر عن ديوان المظالم يصدر مدوناته القضائية لعامي 1438-1439هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر ديوان المظالم مجموعتي الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية لعامي 1438هـ والأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1439هـ، اللتين تمثلان الإصدارين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، لمدونات أحكام ديوان المظالم التي عمل على تصنيفها مؤخرًا، ضمن مارسمته خطته الإستراتيجية 2020 للمساهمة في تعزيز ورفع مستوى الوعي القضائي والحقوقي، واستمرارًا لمسيرته في إثراء الثقافة القضائية .

وتحتوي هذا الإصدارات على مجموعة متنوعة من الأحكام الإدارية والتجارية، مصنفة بحسب موضوعات وأبواب الأحكام، وتضم في مجموعها (15) مجلدًا، منها (12) مجلدًا في القضاء الإداري، و 3 مجلدات في الأحكام التجارية، بمجموع أحكامٍ بلغت (929) حكمًا، وبمجموع صفحات تجاوز 8 الآف صفحة.

وتتبح بوابة الديوان الإطلاع على عموم الإصدارات من المدونات القضائية التي أصدرها ديوان المظالم، والبحث النصي في محتوياتها، وذلك خلال سعي الديوان لاستخدام الوسائل التقنية وجميع إمكاناتها لتيسير الحصول على المعلومة القضائية بأسرع الطرق الممكنة.