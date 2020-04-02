شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الأحساء تلزم المطاعم والبوفيهات بإجراء وقائي جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): ألزمت أمانة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية المطاعم والبوفيهات بإحكام إغلاق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل . ألزمت أمانة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية المطاعم والبوفيهات بإحكام إغلاق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها لمندوبي التوصيل . ويأتي هذا كإجراء وقائي ضد انتشار العدوى ، لضمان وصول المنتج الغذائي بشكل آمن ، ويمكن تقديم الشكاوى في حال المخالفة على الهاتف " 940 " .

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