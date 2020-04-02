شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" توضح موقف العمالة المنزلية من الإعفاءات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس أن الإعفاءات التي أصدرتها وزارة المالية لا تشمل العمالة المنزلية . أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس أن الإعفاءات التي أصدرتها وزارة المالية لا تشمل العمالة المنزلية . وقالت "الجوازات " أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية . وكان وزير المالية محمد الجدعان قد أعلن الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل ، مراعاة للظروف الإستثنائية خلال هذه الفترة .

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