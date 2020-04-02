شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مهندسون يطورون قناع حماية للوجه بمستشفى الملك فيصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وظف مجموعة من المهندسين الطابعة ثلاثية الأبعاد بمستشفى الملك فيصل، لتطوير قناع للوجه لخدمة الممارسين الصحيين.

وقال أحد المهندسين المشاركين في المشروع أنهم استخدموا هذه الطابعة والتي تستخدم لتشخيص بعض الأمراض، في تصميم خط انتاج للقناع بعد اختيار التصميم الأنسب، وبالفعل بعد الانتهاء من تطويره كانت النتيجة رائعة خاصة مع النقص الشديد في المستلزمات.

وأظهر الفيديو طريقة الإنتاج، وان الطابعات ستكفي الممارسين الصحيين بالمستشفى ومستمرين في تصنيع مستلزمات أخرى.