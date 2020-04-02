شكرا لمتابعة خبر عن بدء عمليات جراحة المخ والأعصاب بمستشفى جنوب القنفذة العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):

أعلنت صحة القنفذة عن بدء عمليات جراحة المخ والأعصاب في مستشفى جنوب القنفذة، حيث قام أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى بجراحة نادرة لشاب وصل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد حادثة سقوط تسبب بكسر الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وأضرار جسيمة بعموده الفقري.

حيث تم إجراء جراحة دقيقة لإيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي داخل الدماغ وإنقاذ حياته بفضل الله، ويجري الإعداد حالياً لإجراء جراحة أخرى لتثبيت الفقرات المصابة لعموده الفقري، ويرقد المصاب بالمستشفى بحالة صحية مستقرة .