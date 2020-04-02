الصخري: تقلبات جوية على عدة مناطق تستمر 7 أيام

توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، تقلبات جوية على عدة مناطق بالمملكة، تشمل أمطارًا ورياحًا وارتفاعًا بالحرارة، وتستمر لمدة 7 أيام، وتبدأ من يوم السبت القادم وحتى يوم الجمعة الذي يليه، وقال الصخري عبر حسابه بتويتر: "مقبلون على أيام حافلة بالتقلبات الجوية، أبرزها: هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من وسط وشرق وشمال شرق المملكة".
وأضاف الصخري: خلالها تهب رياح متوسطة إلى نشطة السرعة تثير الأتربة، مع ارتفاع واضح في درجات الحرارة في معظم المناطق، خلال الفترة من 4 أبريل (السبت المقبل) وحتى 10 أبريل الجاري (الجمعة المقبلة)، يأتي هذا فيما توقعت هيئة الأرصاد، اليوم الخميس، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الرياض، والشرقية.
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