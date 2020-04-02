تواصل أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات، أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والميادين داخل الأحياء التي تمّ عزلها صحيًّا بمكة المكرمة.
ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.
وقامت بلدية المسفلة الفرعية بأعمالها اليومية الوقائية، وذلك بتعقيم وتطهير حي حوش بكر وحي المسفلة، من خلال إعداد خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بمشاركة آليات مخصصة للتنظيف والغسيل والتعقيم, إلى جانب أجهزة التنظيف والتعقيم المحمولة على الأكتاف.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عزلهما.. أمانة العاصمة المقدسة تطهِّر «حوش بكر» و«المسفلة» وتعقم الشوارع داخلهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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