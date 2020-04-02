السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس عبر الإتصال المرئي اجتماع الإدارت الحكومية الخدمية



عرعر 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ، عبر الإتصال المرئي اجتماع الإدارات الخدمية بالمنطقة ، بحضور أمين المنطقة المهندس شمام الشمري ، ومدير شركة الكهرباء المهندس محمد المصلوخي ، ومدير خدمات المياه المهندس عافت الشراري ، ومدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النوري العنزي ،

وناقش جدول الاجتماع مدى فاعلية الإدارات في استقبال المعاملات إلكترونيا وإنجازها ، وأهمية تكثيف الجانب الإعلامي بالتعريف بالخدمات الإلكترونية لكل جهة لتسهيل وصول المواطن للخدمة .

كما بحث الاجتماع إعداد إحصائية عن سير المعاملات المنجزة والمتأخرة, وذلك في إطار حرص سموه على المحافظة على كفاءة الأداء في الظروف الحالية دون أعذار بالاستثمار الأمثل للبنية الرقمية التي طورتها الأجهزة الحكومية كافة بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله -.

واستعرض الاجتماع عدد محطات المياه التي تم تنفيذ عليها الاجراءات الاحترازية والتي بلغ عددها 31 محطة بجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة ، فيما ضخت المحطات ما يقارب (113000) متر مكعب يوميا بعدد (21) فرقة صيانة تعمل باستمرار لمتابعة أعمال الضخ والصرف الصحي , من خلال تشكيل فرق للطوارئ تعمل خلال ساعات منع التجول بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبإشراف مباشر من إمارة المنطقة من خلال غرفة السيطرة والتحكم .

واطلع سموه خلال الاجتماع على معدلات توليد الكهرباء في المنطقة والتي بلغت 1182 م وات ، بينما بلغ الحمل الأقصى كأستهلاك خلال الفترة الماضية في المنطقة 232 م وات .

كما استعرض الاجتماع جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في عمليات رش وتعقيم للفروع الإيوائية بعرعر مثل مركز التأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية ومبنى الإيواء للعاملات وسكن العمال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للحد من انتشار فيروس

وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان : لا عذر لجهة في ظل ما هو متاح من إمكانات هائلة وفرتها الدولة - رعاها الله - من القيام بمهامها على أكمل وجه لخدمة المستفيدين بالجودة المثلى وتمكينهم من أسباب العيش الكريم وانجاز معاملاتهم من مساكنهم دون الحاجة للخروج والمخالطة.

ووجه سموه جميع الجهات الخدمية في المنطقة بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية والتنسيق والتعاون بينهم على مدار الساعة للوصول لأفضل الإمكانات والحالات لتطوير البنية الرقمية في المنطقة، ضمن خطة متكاملة تحقق الفاعلية والكفاءة المنشودة المحققة لأعلى مستويات رضى المستفيدين, كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

11:53ت م

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عرعر 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم ، عبر الإتصال المرئي اجتماع الإدارات الخدمية بالمنطقة ، بحضور أمين المنطقة المهندس شمام الشمري ، ومدير شركة الكهرباء المهندس محمد المصلوخي ، ومدير خدمات المياه المهندس عافت الشراري ، ومدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية النوري العنزي ،وناقش جدول الاجتماع مدى فاعلية الإدارات في استقبال المعاملات إلكترونيا وإنجازها ، وأهمية تكثيف الجانب الإعلامي بالتعريف بالخدمات الإلكترونية لكل جهة لتسهيل وصول المواطن للخدمة .كما بحث الاجتماع إعداد إحصائية عن سير المعاملات المنجزة والمتأخرة, وذلك في إطار حرص سموه على المحافظة على كفاءة الأداء في الظروف الحالية دون أعذار بالاستثمار الأمثل للبنية الرقمية التي طورتها الأجهزة الحكومية كافة بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي يقودها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله -.واستعرض الاجتماع عدد محطات المياه التي تم تنفيذ عليها الاجراءات الاحترازية والتي بلغ عددها 31 محطة بجميع مدن ومحافظات وقرى المنطقة ، فيما ضخت المحطات ما يقارب (113000) متر مكعب يوميا بعدد (21) فرقة صيانة تعمل باستمرار لمتابعة أعمال الضخ والصرف الصحي , من خلال تشكيل فرق للطوارئ تعمل خلال ساعات منع التجول بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبإشراف مباشر من إمارة المنطقة من خلال غرفة السيطرة والتحكم .واطلع سموه خلال الاجتماع على معدلات توليد الكهرباء في المنطقة والتي بلغت 1182 م وات ، بينما بلغ الحمل الأقصى كأستهلاك خلال الفترة الماضية في المنطقة 232 م وات .كما استعرض الاجتماع جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في عمليات رش وتعقيم للفروع الإيوائية بعرعر مثل مركز التأهيل الشامل ودار الملاحظة الاجتماعية ومبنى الإيواء للعاملات وسكن العمال، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديدوقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان : لا عذر لجهة في ظل ما هو متاح من إمكانات هائلة وفرتها الدولة - رعاها الله - من القيام بمهامها على أكمل وجه لخدمة المستفيدين بالجودة المثلى وتمكينهم من أسباب العيش الكريم وانجاز معاملاتهم من مساكنهم دون الحاجة للخروج والمخالطة.ووجه سموه جميع الجهات الخدمية في المنطقة بتطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية والتنسيق والتعاون بينهم على مدار الساعة للوصول لأفضل الإمكانات والحالات لتطوير البنية الرقمية في المنطقة، ضمن خطة متكاملة تحقق الفاعلية والكفاءة المنشودة المحققة لأعلى مستويات رضى المستفيدين, كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //11:53ت م0048

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.