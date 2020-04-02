السعودية اليوم / مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف يقدم خدماته إلكترونياً



سكاكا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واس

أطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف مبادرته في تدشين تطبيق خاص يقدم خدماته للمرضى عن بُعد، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها مستشفيات منطقة الجوف للوقاية من

وبينت "صحة الجوف" أن التطبيق يضم عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمرضى دون الحاجة لمراجعتهم للمستشفى, حيث يمكن معرفة نتائج التحاليل, ونتائج الأشعة, وطلب تقرير طبي, ومعرفة مواعيد الأطباء, واستقبال الاستفسارات, إضافة إلى مواد توعية صحية، كما يضم خدمة إعادة صرف الدواء وإيصاله للمنازل من قبل المستشفى، إضافةً إلى ذلك يضم التطبيق خدمات للموظفين من الدخول لبوابة الصحة والبريد الإلكتروني وخدمة مديري, وهو متاح على متجري AppStore , GooglePlay .

وكان المستشفى قام بمجموعة من المبادرات والإجراءات الاحترازية، حيث أوقف العمل بالعيادات الخارجية، وزيارة المرضى، وتأجيل العمليات الباردة، وضبط المداخل، وتفعيل الفرز البصري لجميع المرضى والمراجعين والعاملين بالمستشفى، وتفعيل ملصقات ترك المسافة مع الآخرين، وتقديم المواد التوعوية .

// انتهى //

11:21ت م

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سكاكا 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 إبريل 2020 م واسأطلق مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف مبادرته في تدشين تطبيق خاص يقدم خدماته للمرضى عن بُعد، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها مستشفيات منطقة الجوف للوقاية من كورونا الجديد، وتقليل مراجعة المرضى .وبينت "صحة الجوف" أن التطبيق يضم عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمرضى دون الحاجة لمراجعتهم للمستشفى, حيث يمكن معرفة نتائج التحاليل, ونتائج الأشعة, وطلب تقرير طبي, ومعرفة مواعيد الأطباء, واستقبال الاستفسارات, إضافة إلى مواد توعية صحية، كما يضم خدمة إعادة صرف الدواء وإيصاله للمنازل من قبل المستشفى، إضافةً إلى ذلك يضم التطبيق خدمات للموظفين من الدخول لبوابة الصحة والبريد الإلكتروني وخدمة مديري, وهو متاح على متجري AppStore , GooglePlay .وكان المستشفى قام بمجموعة من المبادرات والإجراءات الاحترازية، حيث أوقف العمل بالعيادات الخارجية، وزيارة المرضى، وتأجيل العمليات الباردة، وضبط المداخل، وتفعيل الفرز البصري لجميع المرضى والمراجعين والعاملين بالمستشفى، وتفعيل ملصقات ترك المسافة مع الآخرين، وتقديم المواد التوعوية .// انتهى //11:21ت م0042

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