

نيودلهي 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واس

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس (

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أنه تم شفاء 151 من المصابين بهذا الفيروس، فيما سجلت ولاية ماهاراشترا أكبر عد بالوفيات في الهند 13 وفاة وسط ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس الى 377 حالةً تليها ولاية كيرالا حيث سجلت وفاة شخصين واصابة 290 آخرين.

// انتهى //

11:01ت م

0035



نيودلهي 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس ( كورونا المستجد - كوفيد - 19 ) في الهند اليوم إلى 50 شخصًا بعد تسجيل تسع وفيات جديدة كما ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 1965 حالة إصابة بعد تسجيل 134 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان أنه تم شفاء 151 من المصابين بهذا الفيروس، فيما سجلت ولاية ماهاراشترا أكبر عد بالوفيات في الهند 13 وفاة وسط ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس الى 377 حالةً تليها ولاية كيرالا حيث سجلت وفاة شخصين واصابة 290 آخرين.// انتهى //11:01ت م0035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند: ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 50 شخصًا والإصابات إلى 1965 حالة إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.