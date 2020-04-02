

القنفذة 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واس

أعلنت صحة القنفذة عن بدء عمليات جراحة المخ والأعصاب في مستشفى جنوب القنفذة، حيث قام أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى بجراحة نادرة لشاب وصل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد حادثة سقوط تسبب بكسر الجمجمة ونزيف حاد بالمخ وأضرار جسيمة بعموده الفقري.

حيث تم إجراء جراحة دقيقة لإيقاف النزيف وإزالة التجمع الدموي داخل الدماغ وإنقاذ حياته بفضل الله، ويجري الإعداد حالياً لإجراء جراحة أخرى لتثبيت الفقرات المصابة لعموده الفقري، ويرقد المصاب بالمستشفى بحالة صحية مستقرة .

// انتهى //

10:59ت م

0034





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء عمليات جراحة المخ والأعصاب بمستشفى جنوب القنفذة العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.