السعودية اليوم / المغرب تسجل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 22 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 29 شخصًا، وتم أيضًا استبعاد 2726 حالةً أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرةً إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 188 حالةً، متبوعةً بمدينة مراكش ب 126 حالةً والعاصمة الرباط ب 114 حالةً.

// انتهى //

10:57ت م

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الرباط 09 شعبان 1441 هـ الموافق 02 أبريل 2020 م واسسجلت المغرب اليوم 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 676 حالةً، فيما وصل العدد الإجمالي للوفَيَات إلى 39 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 29 شخصًا، وتم أيضًا استبعاد 2726 حالةً أخرى بعد الكشف المخبري، مشيرةً إلى أن مدينة الدار البيضاء سجلت أعلى نسبة من الإصابات بواقع 188 حالةً، متبوعةً بمدينة مراكش ب 126 حالةً والعاصمة الرباط ب 114 حالةً.// انتهى //10:57ت م0033

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