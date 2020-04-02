

أثينا 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واس

فرضت السطات في اليونان الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس

وأجري تحليل الفيروس على 63 مهاجرًا بعد اكتشاف إصابة مهاجرة (19 عاما) دخلت مستشفى في أثينا لتلد وأصبحت أول حالة إصابة مسجلة بين آلاف من طالبي اللجوء الذين يقيمون في مخيمات مكدسة في مختلف أرجاء اليونان.

وقالت وزارة الهجرة اليونانية إن جميع الحالات لا تظهر عليها أعراض، مضيفًا نها تواصل الفحص.

// انتهى //

10:54ت م

0032



أثينا 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسفرضت السطات في اليونان الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين بعد أن تأكدت إصابة 20 من طالبي اللجوء بفيروس كورونا المستجد.وأجري تحليل الفيروس على 63 مهاجرًا بعد اكتشاف إصابة مهاجرة (19 عاما) دخلت مستشفى في أثينا لتلد وأصبحت أول حالة إصابة مسجلة بين آلاف من طالبي اللجوء الذين يقيمون في مخيمات مكدسة في مختلف أرجاء اليونان.وقالت وزارة الهجرة اليونانية إن جميع الحالات لا تظهر عليها أعراض، مضيفًا نها تواصل الفحص.// انتهى //10:54ت م0032

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم بعد تأكد إصابة مهاجرين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.