السعودية اليوم / الصحة العمانية تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



مسقط 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 21 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت بأن 41 حالة مصابة تماثلت للشفاء.

// انتهى //

10:29ت م

0031



مسقط 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 21 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان إلى 231 إصابةً.وأفادت بأن 41 حالة مصابة تماثلت للشفاء.// انتهى //10:29ت م0031

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