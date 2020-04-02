السعودية اليوم / الصين : 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واس

أعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.

// انتهى //

10:23ت م

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بكين 9 شعبان 1441 هـ الموافق 2 أبريل 2020 م واسأعلنت الصين عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد الليلة الماضية، وهو نفس عدد وفيات يوم الثلاثاء.وسجلت اللجنة الوطنية للصحة اليوم 35 إصابة جديدة بالفيروس في الأول من أبريل وجميعها لأشخاص قادمين من الخارج.// انتهى //10:23ت م0029

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